Происшествия
ИнтерфаксНа Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков.Агентство Москвавчера в 15:33
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