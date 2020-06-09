Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксНа Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
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УФСИН по Москве: На актера Ефремова наденут электронный браслет

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет следить за соблюдением домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым с помощью электронного браслета, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы управления ФСИН по столице Сергей Цыганков.
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На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфаксвчера в 15:05
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Виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова могут посадить на 12 лет

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