Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана

Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма. Как уточнили в горздраве агентству РИА Новости, скорее всего мужчина получил травму головы каким-то предметом, который ветер поднял в воздух.
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