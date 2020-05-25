Происшествия
Российская газетаВ Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана
Минимум один житель Екатеринбурга пострадал в результате обрушившегося сегодня на город шторма. Как уточнили в горздраве агентству РИА Новости, скорее всего мужчина получил травму головы каким-то предметом, который ветер поднял в воздух.
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Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге во время урагана мужчину снесло сорванной крышей
КП - Екатеринбург09:10
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На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада
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Изучая генные мутации у рыб, ученые обнаружили фермент, который стимулирует их сексуальные функции, работая как половой гормон.
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
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25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет. Ломбертс выступал за команду с 2007 по 2017 год.
RT на русском 16:54
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Названы три симптома сердечного приступа
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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
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Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
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Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
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Торбинский рассказал, почему решил переехать в США
Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский объяснил, почему решил переехать вместе с семьёй в США.
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Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
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