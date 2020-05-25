Происшествия

ПолитсоветПолитсоветНа Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС. Ветер в городе резко усилился около 16.30 в понедельник. Как рассказывают жители, сразу в нескольких районах города повалило деревья.
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Разрушительный ураган в российском городе сняли на видео

Lenta.ru09:55

Как выглядит Екатеринбург после урагана

URA.Ru10:26

Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге во время урагана мужчину снесло сорванной крышей

КП - Екатеринбург09:10

Появилось полное видео ЧП в Академическом, где оторвавшийся с паркинга лист подкинул мужчину в воздух

Екатеринбург Онлайн09:54

В результате урагана в Екатеринбурге пострадали два человека

Znak.com09:42

Шторм сдул фасады с домов и вырвал деревья с корнем. Фото, видео

66.ru08:05

Шквалистый ветер в Екатеринбурге сломал деревья и уронил кран на стройплощадке

ТАСС09:01
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Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини

RuNews24.ru 07:41
1
Музыка

Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

Как сообщает ToDay News Ufa источник, два месяца назад группа Little Big в спешном порядке выпустила забавный клип UNO.
ToDay News Ufa 23 мая в 07:02
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
602
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
2
Общество

СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует перенести срок окончания летнего призыва с 15 июля на более позднюю дату, так как в связи с изменением даты проведения ЕГЭ необходимо обеспечить всех абитуриентов правом поступать в высшие образовательные учреждения, сообщается на сайте совета.
РИА Новости 13:08
Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
376
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
2,5K
Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 23 мая в 11:21
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Кино

Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02
1
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Футбол

Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана

RT на русском 03:37
9
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
5
Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
27
Политика

Америка: Россия может напасть на Украину

Американские аналитики считают, что в Крыму критическая ситуация, и без воды Украины не обойтись, к тому же, подчеркивается, что осадков в этом году было мало.
ФедералПресс 09:33
3
Экономика

Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
ТАСС 06:11
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Здоровье

Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы

Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
12
Происшествия

Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

Вести.Ru 14:41
3
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
2,5K
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
49
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
130
Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Что происходит 23 мая в 08:06
653
Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
1
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
12
Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
7
Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
43
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,8K
Общество

В Воронежской области растет коэффициент распространения коронавируса

В Воронежской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос, увеличившийся до отметки в 1,28.
Обозреватель Врн вчера в 07:39
47
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