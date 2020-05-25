Происшествия
РЕН ТВУраган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган. Сильнейшие ливни и шквалистый ветер порывами до 28 метров в секунду ломают деревья и рекламные конструкции. На одной из строек рухнул кран.
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Трое погибших и сотни поваленных деревьев: как Екатеринбург пережил сильнейший ураган
Екатеринбург Онлайн12:33
Взлетел на 1,5 метра: в Екатеринбурге во время урагана мужчину снесло сорванной крышей
КП - Екатеринбург09:10
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Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Происшествия
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК «Ясный»
Речь о перестрелке, которую устроила группа мужчин прямо в дворе жилого дома - жилищного комплекса (ЖК) "Ясный" возле станции метро Домодедовская.
Российская газета 05:47
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Финансы
Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года
Пекин, 25 мая 2020, 09:52 — REGNUM Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая.
REGNUM 02:52
Киберспорт
Call of Duty: WWII раздадут подписчикам PS Plus уже завтра
Sony как гром среди ясного неба объявила, что уже завтра подписчики PS Plus смогут загрузить Call of Duty: WWII.
Игромания.ру 11:34
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Армия и оружие
Партия САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
В рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2020 год, партия перспективных 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» поступила в войска.
ANNA-News вчера в 02:30
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru вчера в 08:52
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Политика
Китай обвинил США в приближении новой холодной войны
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
News.ru вчера в 23:30
Политика
Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев
Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской районный суд заключил под стражу до 22 июля администратора канала "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Российская газета 12:38
Происшествия
В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала
В Московской области прокуратура проводит проверку после появления в СМИ сообщений об осквернении обелиска в честь Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 10:59
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Газета.Ru 04:24
Экономика
Lufthansa получит €9 млрд помощи от властей Германии
"Речь идет о €9 млрд", - отметил он. Ранее о достижении соглашения сообщали местные СМИ.
ТАСС 11:25
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Гаджеты
Realme анонсировала два портативных зарядных устройства
Сегодня в рамках презентации новых продуктов компания Realme, помимо прочего, показала два новых переносных зарядных устройства.
ITZine.ru 06:27
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Здоровье
Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге
За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14