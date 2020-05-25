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Общество Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции. 2,3K

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