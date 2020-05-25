Происшествия
Вечерние ВедомостиВ Екатеринбурге прошел сильный ураган
В уральской столице прошел сильный ураган. Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Происшествия
В Екатеринбурге упал строительный кран
В Екатеринбурге из-за сильного ветра упал строительный кран, пишет РЕН. Отмечается, что происшествие произошло на строительной площадке.
Газета.Ru 10:43
Общество
Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Новый Век 02:36
Общество
У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Общество
Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса
«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.
Lenta.ru 10:09
Наука
Больные с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
На основе нового исследования ученые выяснили, что больные с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после инфицирования.
Газета DAILY 11:11
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Черногория заявила об отсутствии зараженных коронавирусом
Черногория была последней страной в Европе, где выявили коронавирус – первые случаи инфекции обнаружили 17 марта.
Полит.ру 06:00
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Политика
Китай обвинил США в стремлении к новой холодной войне
Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах подталкивают страны к новой холодной войне.
Экспресс газета 00:38
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Транспорт
В Воронеже на 20 дней перекроют проспект Революции
Движение перекроют через неделю.
Kursk.com 11:01
Здоровье
Коронавирус продолжает распространяться в районах Кировской области
За последние сутки коронавирус был выявлен еще в двух районах Кировской области. Инфекции «сдались» Даровской и Подосиновский районы.
Вятка Областная 05:50
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Кино
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Политика
Лукашенко желает сотрудничества с Китаем в ракетостроении
Лидер Беларуссии Лукашенко желает сотрудничества с Китаем в ракетостроении. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:52
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:22
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50