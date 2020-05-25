В уральской столице прошел сильный ураган. Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов.

Общество В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.

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Происшествия Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы. 603

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