Футбол

Нева СпортНева СпортНа Евро-2020 могут ввести временные замены

По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга. Если предварительный диагноз не подтвердится, игрок сможет продолжить матч.
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На Евро-2020 могут ввести временные замены для игроков с подозрением на сотрясение

Спорт-Экспресс03:22

На Евро-2020 могут появиться временные замены

Sport24.ru03:06

СМИ: На Евро-2020 могут быть введены временные замены

Sportbox.RU03:32

СМИ: На Евро-2020 могут быть введены временные замены

Матч ТВ03:32

На Евро-2020 могут ввести временные замены для игроков с сотрясением

Sports.ru05:22

На Евро-2020 могут появиться временные замены

Советский спорт04:23

СМИ: IFAB рассматривает возможность введения временных замен в футболе

RT на русском03:35
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
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