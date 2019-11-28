Футбол
Нева СпортНа Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга. Если предварительный диагноз не подтвердится, игрок сможет продолжить матч.
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Общество
Ирина Яровая предложила ввести новый предмет в начальной школе
Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила ввести в начальной школе новую дисциплину «Моя Россия».
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Футбол
«Мальме» — «Динамо» Киев: пройдут ли киевляне дальше?
«Мальмё» и «Динамо», представляющие в Лиге Европы квартет В, сойдутся в рамках группового этапа 28 ноября.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Золотой мяч“ вручат Месси, проверят VAR и передадут ван Дейку»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч».
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала предложенный законопроект о назначении 31 декабря выходным днем.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Хоккей
«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»
Подопечные Юрзинова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Лукаша Седлака и Виталия Кравцова.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Политика
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение Суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило "Польское радио".
Общество
В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».