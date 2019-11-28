Футбол
Нева СпортНа Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга. Если предварительный диагноз не подтвердится, игрок сможет продолжить матч.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Вашингтон
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Политика
На Украине заявили о наличии пяти сценариев реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования
Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Происшествия
В Назрани задержали замглавы администрации города
Заместитель главы администрации города Назрани обвиняется в превышении должностных полномочий.
Политика
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Политика
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.