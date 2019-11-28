По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга. Если предварительный диагноз не подтвердится, игрок сможет продолжить матч.

На Евро-2020 могут ввести временные замены

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