Футбол
Нева СпортНа Евро-2020 могут ввести временные замены
По информации источника, тренеры национальных команд могут получить возможность проводить временные замены тех футболистов, у которых появилось подозрение на сотрясение мозга. Если предварительный диагноз не подтвердится, игрок сможет продолжить матч.
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Спорт
Поздняков: сделаем все, чтобы Россия выступила под своим флагом на ОИ
Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все возможное для того, чтобы сборная России выступила на Олимпийских играх в Токио под своим флагом, заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своей вступительной речи на олимпийском собрании.
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Футбол
Питерский «Зенит» в Лиге чемпионов дома переиграл «Лион»
«Зенит» в Санкт-Петербурге в матче против «Лиона» настраивался только на победу.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Общество
Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Политика
МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Единоборства
Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Экономика
Группа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»
В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.