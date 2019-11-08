Футбол
Sport.ruБельгия сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020
Из шести стран из первой корзины четыре (Италия, Германия, Англия и Испания) являются хозяевами Евро и для них группы были определены изначально. Украина не может попасть к России по политическим причинам, осталась только Бельгия, которая и отправляется в группу к россиянам.
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Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия
Sports.ru19 ноября в 17:57
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