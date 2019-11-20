Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. В первой корзине оказались сборные Бельгии, Италии (хозяин), Англии (хозяин), Германии (хозяин), Испании (хозяин) и Украины.

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

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