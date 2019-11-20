Футбол

RT на русскомRT на русскомВ УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. В первой корзине оказались сборные Бельгии, Италии (хозяин), Англии (хозяин), Германии (хозяин), Испании (хозяин) и Украины.
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Подробнее о событии

Нам в отборе действительно повезло. Только не в том смысле

Sportbox.RU06:37

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт08:49

Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспресс09:40

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru08:12

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru09:14

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат01:00

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

Sports.ruвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Футбол

Черчесов рассказал об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Подопечные Черчесова разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0. Турнирного значения игра не имела, так как наша сборная досрочно заняла второе место в своей группе и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Профиль 00:22
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
РИА Новости 11:31
Политика

В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии

Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:00
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Авто

Продемонстрировали новый кроссовер Aston Martin DBX

Следует подчеркнуть, что показанная машина DBX является дебютным кроссовером в истории марки Aston Martin.
CarsWeek.ru 01:00
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Политика

Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

Газета.Ru 08:39
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Кино

Фильм «Джокер» может получить продолжение

Neva.Today 11:10
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины

Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 06:22
Армия и оружие

В России появилось видео испытаний одной из мощнейших пушек в мире

Московский Комсомолец 11:12
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Транспорт

Минтранс назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

DP.RU 09:59
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк раскритиковала Софию Ротару

Ревизор.ру 11:01
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Транспорт

Пересадка на МЦК стала бесплатной

20 ноября пассажиры столичного метрополитена перекодировали 1,3 миллиона карт «Тройка».
Вести Подмосковья 09:36
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня 09:21
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