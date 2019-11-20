Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНа Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.
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На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Спорт-Экспресс17:19

Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020

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Назван первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

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Определился первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Определен первый соперник России в групповом этапе Евро-2020

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Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020

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