После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

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