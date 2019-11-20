Футбол
Спорт-ЭкспрессНа Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
После заключительных матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020 стали известны 20 из 24 команд, которые примут участие в финальной стадии. При этом для сборной России уже известны два из трех соперников, с которыми ей предстоит сыграть в группе B. Ими станут Бельгия и Дания.
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Армия и оружие
Вашингтон: Иран заинтересован в покупке у РФ вооружений, включая С-400
Разведывательное управление Министерства обороны США обнародовало доклад, в котором оцениваются интересы властей Ирана по закупкам российских вооружений, включая зенитно-ракетные комплексы С-400.
Наука
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов смартфонов
Финские ученые сообщили о разработке стекла, которое может стать революционным в производстве смартфонов.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Избитая Валерия выходила на сцену с выбитой челюстью
Оказалось, в 1994 году избитая до полусмерти певица вышла на сцену «Песни года» с черной выбитой челюстью.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.
Культура
Более 200 работ Марка Шагала выставили в Подмосковье
Выставка Марка Шагала «Между небом и землей», на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее «Новый Иерусалим».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Экономика
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Авто
Haval адаптирует свои автомобили под российский климат
Китайский автоконцерн Great Wall планирует и дальше адаптировать автомобили Haval под российский рынок.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Политика
Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
Общество
Для российских студентов до 30 лет могут ввести льготы на перелеты
В Госдуму поступило предложение ввести для российских студентов и аспирантов льготные цены на билета на внутренние рейсы.
Происшествия
Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино
4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.
Космос
«Hubble» сфотографировал «спокойную» галактику в созвездии Центавра
Космический телескоп «Hubble» получил снимок относительно тусклой небольшой спиральной галактики NGC 3749, проживающей на расстоянии примерно 135 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Общество
«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом
Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Космос
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Транспорт