Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Жаркую, малооблачную погоду без осадков обещают на европейской территории России, которая должна продлиться до пятницы. И она станет второй «волной тепла», начиная со старта этого лета. СМИ приводят мнение на этот счет научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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