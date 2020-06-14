Общество
МедиаПотокНа Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
Жаркую, малооблачную погоду без осадков обещают на европейской территории России, которая должна продлиться до пятницы. И она станет второй «волной тепла», начиная со старта этого лета. СМИ приводят мнение на этот счет научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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с чего всё началось
Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:04
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