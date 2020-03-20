с чего всё началось

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

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