Коронавирус
ИнтерфаксНа «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
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с чего всё началось
«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении.RT на русскомвчера в 17:08
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