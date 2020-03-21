Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксНа «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
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«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении
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Песни этого года не допустят на следующее «Евровидение»

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Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
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Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
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