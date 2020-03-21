с чего всё началось

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Футбол Малком допустил возможность выступления за сборную России Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество ВВС США испытали дешевую крылатую ракету Исследовательская лаборатория ВВС США провела серию испытаний прототипа дешевой крылатой ракеты и ее турбореактивного двигателя, разработанных в рамках программы Grey Wolf.

Общество Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.

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Общество Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса «Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.