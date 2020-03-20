с чего всё началось

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Футбол Малком допустил возможность выступлений за сборную России Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.

Технологии Как развиваются средства связи для Военно-морского флота России В России создано новое поколение приёмных и передающих антенн для кораблей дальней морской и океанской зон плавания, а также береговых центров связи.

Здоровье В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.

Авто АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».

Экономика В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.

Происшествия Бизнесмена арестовали за хищение 1,7 млрд в Петербурге По решению Куйбышевского районного суда Петербурга был заочно арестован предполагаемый сообщник обвиняемого в мошенничестве на 1,7 млрд рублей экс-директора ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» Евгения Целикова Алексей Малеев.

Общество Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года.

Наука 20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Общество Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Здоровье Хубей не пойму: как китайцы победили коронавирус всего за месяц Город Ухань, провинция Хубей и Китай в целом справились со вспышкой примерно за месяц, но беспощадный карантин, действующий частично до сих пор, расколол общественность: одни рукоплещут китайскому правительству, другие считают, что от карантина Китай пострадает больше, чем от вируса.