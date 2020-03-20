Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксНа «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — сказано в сообщении
.
RT на русскомвчера в 17:08

Подробнее о событии

Участники «Евровидения» не смогут выступить в 2021 с представленными песнями

Коммерсантъвчера в 17:58

Организаторы «Евровидения» назвали правила участия в конкурсе в 2021 году

РБКвчера в 17:28

«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

Lenta.ruвчера в 16:49

Участники «Евровидения» должны будут выступать в 2021 году с новыми песнями

ТАССвчера в 17:05

Организаторы «Евровидения» назвали условия участия в конкурсе в 2021 году

Газета.Ruвчера в 16:54

Участники Евровидения-2021 выступят на конкурсе с новой песней

RT на русскомвчера в 17:08

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

РИА Новостивчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Футбол

Малком допустил возможность выступлений за сборную России

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.
RT на русском 01:14
Технологии

Как развиваются средства связи для Военно-морского флота России

В России создано новое поколение приёмных и передающих антенн для кораблей дальней морской и океанской зон плавания, а также береговых центров связи.
RT на русском 01:00
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Очевидцы: в Екатеринбурге из дома увезли двоих человек с подозрением на коронавирус

Накануне вечером в Екатеринбурге из дома на проспекте Сахарова, 41, увезли двоих жильцов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Znak.com вчера в 23:12
Здоровье

В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса

Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Красная весна 01:14
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из «Сватов»

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева опубликовала первый пост в инстаграме, после новости о том, что она покидает комедийный сериал "Сваты".
РИА Новости вчера в 13:35
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:38
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости вчера в 12:18
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Авто

АвтоВАЗ испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Тарантас Ньюс 19 марта в 07:59
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия

Бизнесмена арестовали за хищение 1,7 млрд в Петербурге

По решению Куйбышевского районного суда Петербурга был заочно арестован предполагаемый сообщник обвиняемого в мошенничестве на 1,7 млрд рублей экс-директора ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга» Евгения Целикова Алексей Малеев.
Московский Комсомолец вчера в 18:58
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Вести.Ru вчера в 22:47
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года.
РБК вчера в 22:41
Наука

20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС вчера в 08:14
Экономика

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Здоровье

Хубей не пойму: как китайцы победили коронавирус всего за месяц

Город Ухань, провинция Хубей и Китай в целом справились со вспышкой примерно за месяц, но беспощадный карантин, действующий частично до сих пор, расколол общественность: одни рукоплещут китайскому правительству, другие считают, что от карантина Китай пострадает больше, чем от вируса.
74.ru вчера в 07:20
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Здоровье

ВОЗ призывает отказаться от курения и алкоголя из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендует отказаться от алкоголя и курения во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление гендиректора ВОЗ на брифинге.
Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия

На Камчатке два человека попали под снежную лавину

Сегодня в районе трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк сошла снежная лавина.
Вести.Ru 00:52
Шоу-бизнес

Прямо в ресторане: интимное видео Собчак и Богомолова взорвало сеть

38-летняя теледива опубликовала в Instagram откровенный ролик, в котором режиссер Константин Богомолов раздевает ее прямо в ресторане.
Пятый канал вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное