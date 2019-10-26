Общество

Газета.RuГазета.RuНа Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

В филиппинской Маниле назвали имя победительницы конкурса красоты "Мисс Земля - 2019". В этом году титул отдали 21-летней студентке из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, второе место досталось представительнице США Эмани Дэйвис, а последней в тройке лидеров оказалась Клара Ваврушкова из Чехии.
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На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Газета.Ru11:28

Названа победительница конкурса «Мисс Земля-2019»

Взгляд.ру06:52

Уроженка Пуэрто-Рико заняла 1-е место на конкурсе красоты «Мисс Земля-2019»

Эхо Москвы08:32

Названа победительница конкурса «Мисс Земля — 2019»

RT на русском08:30

На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

РБК07:16

«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико

Коммерсантъ10:22

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

Говорит Москва06:28
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