Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Самолет направлялся в аэропорт Ханэда в Японии, на борту находился канадский пациент, передает Inquirer.net.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Пассажирский самолет разбился на Филиппинах

Интерфакс11:13

На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air

РБК10:25

СМИ: В Маниле упал самолёт с восемью человеками на борту

RT на русском09:56

Восемь человек погибли в результате крушения самолета на Филиппинах

Газета.Ru11:08

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ10:07

На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air

РИА Новости10:20

СМИ: восемь человек погибли при крушении пассажирского самолета на Филиппинах

ТАСС09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Армия и оружие

В Китае раскрыли «секрет» расположения ракет внутри истребителя Су-57

Ferra 10:19
Общество

Путин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
News.ru 05:06
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

РБК 27 марта в 14:38
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Футбол

Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Чемпионат вчера в 13:11
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Авто

Список функций автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Evo-rus.com 10:44
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Здоровье

В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
Общество

В США умер первый младенец с коронавирусом

В США зарегистрирован первый случай смерти ребенка в возрасте до 1 года.
Kazanfirst.ru 08:28
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Культура

Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»

Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Wday.ru 11:24
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

В США заявили, что из-за коронавируса в стране могут умереть до 200 тыс. человек

В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,2 тыс. человек.
ТАСС 12:11
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Здоровье

В церкви в Закарпатской области заразились 19 человек

Девятнадцать жителей Закарпатской области заразились COVID-19 после того, как контактировали с инфицированной женщиной в церкви, об этом сообщил замглавы Закарпатской областной администрации Алексей Гетманенко.
РИА Новости 09:44
Политика

Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Lenta.ru 08:36
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Главное