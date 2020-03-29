На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Самолет направлялся в аэропорт Ханэда в Японии, на борту находился канадский пациент, передает Inquirer.net.

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

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