Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Самолет направлялся в аэропорт Ханэда в Японии, на борту находился канадский пациент, передает Inquirer.net.
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На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air

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На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air

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Компания Abbott получила разрешение на использование в экстренных случаях своей мини-лаборатории ID NOW размером с тостер.
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Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
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В России продажи премиальных авто с пробегом выросли на 10%

В России продажа премиальных автомобилей за первые два месяца текущего года выросла на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
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Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
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Ранее Вильфанд сообщил, что непогода придет в столицу в понедельник.
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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

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Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Решения на президиуме принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства.
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Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
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Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

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Большинство работающих объектов добровольно прекратило деятельность в ходе мониторинга. Мониторинг закрытия объектов продолжается.
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Меркурий мог быть пригоден для жизни

Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
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