Происшествия
КоммерсантъНа Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Самолет направлялся в аэропорт Ханэда в Японии, на борту находился канадский пациент, передает Inquirer.net.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек
За последние сутки в России зарегистрированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщил оперативный штаб.
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Выплаты врачам и поддержка пенсионеров: Шмыгаль заявил о завершении работы по пересмотру бюджета
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
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Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
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Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
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В Саратовской области подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек
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Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
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Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
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Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера
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В Китае остановили распространение коронавируса
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Резкое похолодание придет в Москву уже через несколько часов
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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
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Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
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Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Общество
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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
В Саратове в ходе проверок обнаружили работающие кафе и магазины
Большинство работающих объектов добровольно прекратило деятельность в ходе мониторинга. Мониторинг закрытия объектов продолжается.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
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По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
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Еще один человек умер в России от коронавируса
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в пятницу в России умер еще один пациент с коронавирусом.
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Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.