с чего всё началось

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Общество TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.

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