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КоммерсантъНа Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ
Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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с чего всё началось
About 30 people being held hostage at a shopping mall in #Manila after shooting, local media report https://t.co/4q1BIJLChS pic.twitter.com/obQ0GF89KKРИА Новости00:38
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