Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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с чего всё началось
About 30 people being held hostage at a shopping mall in #Manila
 after shooting, local media report https://t.co/4q1BIJLChS pic.twitter.com/obQ0GF89KK
РИА Новости00:38

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30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах

Курьер. Среда. Бердск01:09

В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах

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СМИ: на Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек в ТЦ

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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

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Уволенный охранник захватил десятки заложников в Маниле

Интерфакс01:09

Видео из ТЦ на Филиппинах, где в заложники взяты 30 человек

РЕН ТВ00:51
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 20:55
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В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

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Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
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"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
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Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

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Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
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