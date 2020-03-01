с чего всё началось

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

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