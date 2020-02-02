с чего всё началось

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина. По заявлению ВОЗ, он приехал из Уханя. Всего на острове зарегистрированы два случая заражения.

Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Общество Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.

Авто Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Происшествия В Петербурге неизвестный убил водителя троллейбуса В Санкт-Петербурге неизвестный злоумышленник в ночь на субботу, 1 февраля, напал с ножом на двух водителей троллейбусов.

Общество Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Кино 01 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Гримм. НеСказки» Вильгельм и Якоб Гримм собрали и обработали множество народных немецких сказок, и все они наполнены волшебством и имеют, так или иначе, счастливый поучительный конец.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Гаджеты В Сети на официальном рендере показали Meizu 17 с врезанной камерой В Сети на официальном рендере показали смартфон Meizu 17 с врезанной камерой, но до сих пор отсутствует информация от производителя о дате презентации этого устройства.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

Общество Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников «Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Общество Граждане Китая начали покидать Приморский край на спецавтобусах В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что гражданам Китая на территории региона предложат помощь в выезде на родину, если они того пожелают.

Происшествия Начался митинг в защиту обрушившегося СКК Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).

Происшествия Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.