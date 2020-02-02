Общество

Газета.RuГазета.RuНа Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина. По заявлению ВОЗ, он приехал из Уханя. Всего на острове зарегистрированы два случая заражения.
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Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает
 филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.
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