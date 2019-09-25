Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри обрушении на руднике под Оренбургом погиб горняк

В Оренбургской области на руднике Гайского горно-обогатительного комбината произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комбината.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

На Гайском ГОКе глыба рухнула и насмерть придавила рабочего

РИА Оренбуржье01:49

На каких условиях семья погибшего в Гае проходчика получит компенсацию?

56orb.ru05:33

В шахте под Оренбургом погиб рабочий

ТАСС02:22

В СК прокомментировали ЧП на шахте Гайского ГОКа

Вестирама.ру09:13

В Гайском ГОК подтвердили гибель горняка на шахте при обрушении

РИА Новости01:25

Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом

Интерфаксвчера в 23:53

На Гайском ГОКе рассказали, что случилось на руднике

Orenday.ru00:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Политика

Берлин получил послание Путина по РСМД

Правительство ФРГ получило послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и изучит его вместе с партнерами по НАТО и ЕС.
ТАСС 09:24
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Космос

В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II

Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
Происшествия

В Краснокамске за смерть школьницы от голода осудили ее завуча

Новости Перми 08:35
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Экономика

В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru 08:22
Происшествия

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

ТАСС 08:02
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Футбол

Месси может пропустить матч с «Хетафе» из-за травмы

Форвард Барселоны Лионель Месси, досрочно завершивший матч против Вильярреала (2:1), в ближайшее время пройдет медобследование.
Советский спорт 04:19
Кино

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Вокруг ТВ вчера в 17:57
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК 07:44
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Общество

Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости 23 сентября в 23:26
Политика

Парламент Великобритании восстановил свою работу

Как писал сайт kp.ru, 24 сентября, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября до 14 октября.
Комсомольская правда 07:43
Главное