Автоспорт
За рулем КубаньЛьюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 2019
Пилот команды Merceded Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию сезона-2019 в "Формуле 1" и взял поул Гран-при Абу-Даби. В первом квалификационном сегменте из борьбы выбыли Роман Грожан, Антонио Джовинацци, Кими Райкконен, Джордж Рассел и Роберт Кубица.
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Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил о «смерти мозга» НАТО, стоит обратиться к врачу для проверки своего мозга, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле.
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
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Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Футбол
«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»
Автоспорт
Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки.
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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Кино
Первыми зрителями фильма «Ржев» стали ветераны ВОВ
Жители Ржева увидели фильм на неделю раньше его официального релиза.
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Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
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В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
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НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»
НАСА опубликовало фотографию "титанического сражения" между двумя галактиками, известными как Arp 273.
Политика
Пашинян посетил Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Общество
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Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Наука
Манипуляции геномом: как создавали белых рептилий
Работа стала красивой демонстрацией: вооружившись новым методом, ученые смогут манипулировать геномом даже рептилий.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Футбол
В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020
В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Наука
Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга
Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Происшествия
В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу
На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.