Автоспорт

За рулем КубаньЗа рулем КубаньЛьюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 2019

Пилот команды Merceded Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию сезона-2019 в "Формуле 1" и взял поул Гран-при Абу-Даби. В первом квалификационном сегменте из борьбы выбыли Роман Грожан, Антонио Джовинацци, Кими Райкконен, Джордж Рассел и Роберт Кубица.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Формула-1, Гран-при Абу-Даби, Квалификация, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru07:29

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

РИА Новости09:20

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Абу-Даби, Квят — 14-й

Нева Спорт09:17

Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби, Квят — 14-й. «Феррари» снова просчиталась

Спорт-Экспресс09:02

Хэмилтон не был на поуле с июля, но этим кругом прервал серию неудач. Вынес конкурентов на торможениях и в трех поворотах

Sports.ru12:17

Хэмилтон выиграл поул в Абу-Даби, Леклер не успел на заключительный быстрый круг, Квят уступил напарнику

Sportbox.RU09:06

Райкконен прокомментировал провал «Альфа Ромео» в квалификации

Чемпионат12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил о «смерти мозга» НАТО, стоит обратиться к врачу для проверки своего мозга, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле.
Rambler News Service вчера в 08:55
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Политика

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия 28 ноября в 17:44
Общество

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице

Известия 10:57
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Футбол

«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»

Sport24.ru 09:25
Автоспорт

Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте

Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки.
Motorsport.com Россия 09:47
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Авто

Skoda запустила производство новой Skoda Octavia

Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Faktom вчера в 02:44
Кино

Первыми зрителями фильма «Ржев» стали ветераны ВОВ

Жители Ржева увидели фильм на неделю раньше его официального релиза.
Культуромания 28 ноября в 03:50
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Космос

НАСА удалось запечатлеть настоящие «Звёздные Войны»

НАСА опубликовало фотографию "титанического сражения" между двумя галактиками, известными как Arp 273.
Газета Metro 28 ноября в 13:10
Политика

Пашинян посетил Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.
Газета.Ru 11:18
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Наука

Манипуляции геномом: как создавали белых рептилий

Работа стала красивой демонстрацией: вооружившись новым методом, ученые смогут манипулировать геномом даже рептилий.
Популярная механика 08:17
Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Ведомости 11:36
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 08:52
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

RT на русском 09:12
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Наука

Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
N+1 вчера в 09:58
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу

На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения.
Газета.Ru 04:51
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском вчера в 17:28
Футбол

«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное