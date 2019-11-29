Автоспорт

ProstoProSportProstoProSportКвят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби. Первую тройку составили Валттери Боттас на «Мерседесе», его партнер Льюис Хэмилтон и пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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Формула-1, Гран-при Абу-Даби, Квалификация, Прямая текстовая онлайн трансляция

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Гран-при Абу-Даби-2019. Расписание трансляций

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