По данным синоптиков в ближайшие несколько часов по Калужской области ожидается гроза и сильный дождь. Местами по региону пройдет град.

На Калугу надвигается гроза и град

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