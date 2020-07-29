Общество
Весть (Калужская область)На Калугу надвигается гроза и град
По данным синоптиков в ближайшие несколько часов по Калужской области ожидается гроза и сильный дождь. Местами по региону пройдет град.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова
В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря штаба бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Алексея Урбана.
Медиазона 14:02
Политика
В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Общество
Названа новая угроза для экономики США
В следующем году в США может резко снизиться рождаемость, что станет новым вызовом для экономики и после окончания пандемии коронавируса.
Lenta.ru 11:56
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Культура
Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой
Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».
ФАН 03:39
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
Политика
США готовятся разрубить «китайский узел» неожиданным ударом сбоку
Все чаще эксперты предполагают, что США собираются использовать против Китая вооруженный конфликт на территории какой-либо третьей страны.
REGNUM вчера в 23:11
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 11:42
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
Игры
Финальная проверка: последнее дополнение On The Edge к Frostpunk выйдет 20 августа
Разработчики из 11 bit studios выпустили свежий трейлер финального дополнения On The Edge к градостроительному симулятору Frostpunk.
3DNews 09:47
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Второй президент Украины Леонид Кучма 28 июля сложил полномочия главы украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Независимая газета вчера в 11:54
Политика
Глав техногигантов допросят в конгрессе США
Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.
Российская газета 09:10
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11