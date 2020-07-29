Общество

Весть (Калужская область)Весть (Калужская область)На Калугу надвигается гроза и град

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По данным синоптиков в ближайшие несколько часов по Калужской области ожидается гроза и сильный дождь. Местами по региону пройдет град.
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На Калугу надвигается гроза и град

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