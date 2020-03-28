Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы

Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения. Их обязали самоизолироваться на две недели и прийти в больницы по месту жительства. Всего на борту было 267 человек.
Читать в источнике
Комментировать86
Владимир Илюхин
Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими.
— Владимир Илюхин, российский политикТК Звезда вчера в 23:23

Подробнее о событии

Более 60 пассажиров прилетевшего на Камчатку из Таиланда чартера не показались медикам

Интерфакс - Россиявчера в 05:33

Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда на Камчатке не явились в медучреждения

ТАССвчера в 20:51

О не явившихся к врачу после отдыха в Таиланде россиянах узнали на Камчатке

Газета.Ruвчера в 20:48

На Камчатке полиция займется 63 пассажирами-уклонистами из Таиланда

Кам 24вчера в 06:46

Глава Камчатки призвал применить «жесткие меры» к нарушителям карантина

Красная веснавчера в 06:35

Губернатор Камчатки пригрозил 63 туристам, вернувшимся из Таиланда

Камчатка-Информвчера в 06:16

На Камчатке будут применены меры к не соблюдающим карантин туристам

Вести.Ruвчера в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
РИА Новости вчера в 14:09
Общество

В Хабаровск из Таиланда в субботу вернется более 1,5 тысячи человек

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, в субботу четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда в краевой центр.
PROkhab.ru вчера в 23:42
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины против коронавируса

Семь прототипов вакцины от коронавируса, собранной генно-инженерным способом, создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказала в эфире Первого канала руководитель агентства Вероника Скворцова.
Общественное телевидение России вчера в 15:25
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Музыка

Little Big снял карантинную версию клипа на песню «I’m ok»

Gazeta.SPb вчера в 15:33
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Live24 вчера в 06:20
Общество

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта.
ТВ Центр 26 марта в 15:12
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Российская газета вчера в 19:40
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Общество

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 00:02
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Армия и оружие

Турция собралась сбивать российские самолёты, взлетающие с авиабазы «Хмеймим»

Несколько часов назад в сирийскую провинцию Идлиб были переброшены турецкие системы противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, что на фоне прозвучавших угроз в адрес российских военных, может свидетельствовать о том, что Анкара собирается сбивать российские самолёты прямо над авиабазой «Хмеймим».
Avia.pro вчера в 20:04
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Энергетика

МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%

ПРАЙМ 26 марта в 14:11
Гаджеты

Подробности о чипсете Apple A12Z Bionic в новом iPad Pro (2020)

MobiDevices вчера в 05:49
Наука

Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше

Красная весна 26 марта в 15:40
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Кино

Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

Угроза распространения коронавируса заставила многих россиян сидеть по домам. Одно из популярных занятий — просмотр фильмов.
Вести.Ru вчера в 11:29
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Происшествия

Джон Джонс снова арестован полицией

Чемпион Ultimate Fighing Championship и один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс задержан полицией города Альбукерке за вождение в пьяном виде, отсутствие страховки и ненадлежащее использование огнестрельного оружия.
News.ru вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Иванович Илюхин
Российский политик
Российский политик. Губернатор Камчатского края с 3 марта 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное