Коронавирус
КоммерсантъНа Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения. Их обязали самоизолироваться на две недели и прийти в больницы по месту жительства. Всего на борту было 267 человек.
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Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими.
— Владимир Илюхин, российский политикТК Звезда вчера в 23:23
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Более 60 пассажиров прилетевшего на Камчатку из Таиланда чартера не показались медикам
Интерфакс - Россиявчера в 05:33
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Общество
В Хабаровск из Таиланда в субботу вернется более 1,5 тысячи человек
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, в субботу четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда в краевой центр.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины против коронавируса
Семь прототипов вакцины от коронавируса, собранной генно-инженерным способом, создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказала в эфире Первого канала руководитель агентства Вероника Скворцова.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Музыка
Little Big снял карантинную версию клипа на песню «I’m ok»
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Здоровье
В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом
В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Общество
Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа
Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Более ста тысяч человек, по состоянию на вечер пятницы, заболели коронавирусом в США.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом
Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Армия и оружие
Турция собралась сбивать российские самолёты, взлетающие с авиабазы «Хмеймим»
Несколько часов назад в сирийскую провинцию Идлиб были переброшены турецкие системы противовоздушной обороны MIM-23 Hawk, что на фоне прозвучавших угроз в адрес российских военных, может свидетельствовать о том, что Анкара собирается сбивать российские самолёты прямо над авиабазой «Хмеймим».
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Энергетика
МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%
Гаджеты
Подробности о чипсете Apple A12Z Bionic в новом iPad Pro (2020)
Наука
Ученые: озоновая дыра на южном полюсе стала меньше
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Кино
Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров
Угроза распространения коронавируса заставила многих россиян сидеть по домам. Одно из популярных занятий — просмотр фильмов.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Происшествия
Джон Джонс снова арестован полицией
Чемпион Ultimate Fighing Championship и один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс задержан полицией города Альбукерке за вождение в пьяном виде, отсутствие страховки и ненадлежащее использование огнестрельного оружия.