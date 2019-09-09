Происшествия

ТАССТАССЖенщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления СК.
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В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает
 Следственное управление СКР по Камчатскому краю.
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