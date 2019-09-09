Происшествия
ТАССЖенщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления СК.
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В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.Известия00:14
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На Камчатке прокуратура начала проверку после убийства двух детей матерью
Аргументы и Факты - Камчатка01:38
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Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Гаджеты
Большинству россиян не нужны новые iPhone
Большинство российских пользователей (80%) не намерены покупать новые iPhone в 2019 году.
News.ru 03:58
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России»
Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Life.ru 06:26
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву
В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Политика
Выборы в Крыму не признали в Евросоюзе
Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России, поэтому считает проведение выборов на данных территориях незаконным.
Росбалт 03:52
Авто
Кроссовер Land Rover Defender показали до премьеры
Мировая презентация культового британского внедорожника Land Rover Defender новой генерации состоится завтра, 10 сентября, в преддверии открытия Франкфуртской автовыставки.
CarsGuru.net 04:52