с чего всё началось

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления СК.

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

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Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Политика Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Гаджеты Большинству россиян не нужны новые iPhone Большинство российских пользователей (80%) не намерены покупать новые iPhone в 2019 году.

Экономика Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.

Политика Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Политика Песков заявил об успешной избирательной кампании для «Единой России» Избирательная кампания, которая прошла по стране, была "весьма и весьма успешной" для партии "Единая Россия", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Гаджеты LG может покинуть российский рынок смартфонов Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.

Политика Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.

Происшествия СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Происшествия Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.

Политика Выборы в Крыму не признали в Евросоюзе Европейский союз не признает присоединение Крыма и Севастополя к России, поэтому считает проведение выборов на данных территориях незаконным.