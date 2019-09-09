Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать. По предварительным данным, сегодня утром 27-летняя женщина утопила полуторамесячного малыша и двухлетнего ребенка в бухте Крашенникова в городе Вилючинске.

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

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