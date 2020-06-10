Политика
REGNUMНа Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года. На сегодняшний день на пост губернатора края претендует только Владимир Солодов, исполняющий обязанности главы региона. Он выступил на сессии в Заксобрании с докладом о своих планах по развитию Камчатки.
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«Единороссы» лишили коммуниста Сергея Левченко права участия в губернаторских выборах
ФедералПрессвчера в 23:37
Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:21
Депутаты ЗС Приангарья назначили досрочные выборы главы региона на 13 сентября
IrkutskMediaвчера в 23:24
Депутаты приняли постановление о назначении досрочных выборов губернатора Иркутской области
Твой Иркутсквчера в 23:31
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Происшествия
В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
Ведомости вчера в 01:36
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия
Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
Резник объяснил отказ известных адвокатов защищать Ефремова
Актеру Михаилу Ефремову, по вине которого произошло ДТП с летальным исходом, следует обращаться к специализирующимся на автомобильных авариях адвокатам, а не ко всем подряд, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник.
Взгляд.ру вчера в 10:45
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК вчера в 15:53
Общество
График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника
В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 01:54
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
Экономика
Омская область готовится к созданию особой экономической зоны «Авангард»
Глава Омской области Александр Бурков вместе с мэром Омска Оксаной Фадиной и экономическим блоком правительства осмотрел площадки особой экономической зоны "Авангард" и обсудил флагманские проекты с якорными резидентами, которые принимали непосредственное участие в формировании заявки.
РИА Новости вчера в 23:56
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
СК заинтересовался невыплатой денег медикам Диагностического центра
Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что сотрудники Диагностического центра Алтайского края не получили компенсационные выплаты.
Алтайская правда вчера в 21:53
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дугласа Косту на Жоржинью
"Ювентус" может предложить Дугласу Косте прямой обмен с полузащитником "Челси" Жоржинью, утверждает Sport Mediaset.
Bobsoccer вчера в 23:52
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
АБН 08 июня в 13:47
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском вчера в 08:56
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК вчера в 11:15
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери
Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения.
ФАН вчера в 00:29
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44