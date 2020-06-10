Выборы главы региона пройдут в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года. На сегодняшний день на пост губернатора края претендует только Владимир Солодов, исполняющий обязанности главы региона. Он выступил на сессии в Заксобрании с докладом о своих планах по развитию Камчатки.

Происшествия Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. 31

Происшествия Резник объяснил отказ известных адвокатов защищать Ефремова Актеру Михаилу Ефремову, по вине которого произошло ДТП с летальным исходом, следует обращаться к специализирующимся на автомобильных авариях адвокатам, а не ко всем подряд, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Генри Резник. 1

Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 17

Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 34

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 41

Экономика Омская область готовится к созданию особой экономической зоны «Авангард» Глава Омской области Александр Бурков вместе с мэром Омска Оксаной Фадиной и экономическим блоком правительства осмотрел площадки особой экономической зоны "Авангард" и обсудил флагманские проекты с якорными резидентами, которые принимали непосредственное участие в формировании заявки. 2

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 60

Происшествия СК заинтересовался невыплатой денег медикам Диагностического центра Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что сотрудники Диагностического центра Алтайского края не получили компенсационные выплаты. 1

Футбол «Ювентус» хочет обменять Дугласа Косту на Жоржинью "Ювентус" может предложить Дугласу Косте прямой обмен с полузащитником "Челси" Жоржинью, утверждает Sport Mediaset.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 598

Происшествия Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.

Политика Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. 428