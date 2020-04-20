Политика
Политическая ЭкспертизаАлександр Кузнецов выбран новым председателем правительства Камчатки
Новый председатель краевого правительства был представлен врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым в ходе аппаратного совещания утром 20 апреля. Правительство Камчатского края теперь возглавит Александр Кузнецов, передает ТАСС.
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Новым председателем правительства Камчатки стал Александр Кузнецов
Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 19:36
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
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Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
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АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Здоровье
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:37
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Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель
Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
Общество
Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Гаджеты
В интернете появился рендеринг телефона Honor 10X Pro
Хотя Honor еще ничего не сказал о преемнике 9X, но в интернете появился рендеринг телефона, который предположительно является Honor 10X Pro.
ITZine.ru вчера в 23:40
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Светлый праздник. Знаменитости показали, как отмечают Пасху
В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Светлую Пасху.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:48
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал самый памятный матч за время работы в клубе.
Metaratings вчера в 10:51
Политика
Песков рассказал о сложном для Путина решении перенести парад Победы
Решение о переносе парада Победы в Москве стало тяжелым для президента России Владимира Путина, рассказал в воскресенье, 19 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Известия вчера в 07:42
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com 18 апреля в 11:57
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Петросян перестал скрывать сожительство с Татьяной Брухуновой
Народные новости 00:35
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Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
В ДТП на алтайской трассе погибли три человека
REGNUM вчера в 23:47
Политика
Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 20:40
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 97 человек
В регионе коронавирус диагностировали у 97 человек, за сутки выявили 14 новых случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии
Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
Политика
Президент Чехии предложил год не открывать границы страны
Президент Чехии Милош Земан в интервью одной из местных радиостанций заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает издание Ceske Noviny По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей".
РБК вчера в 19:42
Общество
КПП вызвал пробку на Сарапульском тракте
Udm-Info вчера в 10:57
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском вчера в 03:43