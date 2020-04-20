Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова. Новый глава краевого кабинета министров до этого был главным федеральным инспектором по Сахалинской области.

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.

Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 2K

Происшествия Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 5

Политика В Приморье назначен новый министр цифрового развития В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику. 5

Происшествия В России за сутки ликвидировали 124 лесных пожара "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 апреля в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 41 857 гектаров", - говорится в сообщении.

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 3

Общество Рекордный скачок числа заражённых и 20 тысяч за фейк про COVID-19: главное о коронавирусе на сегодня Рекорд по числу новых случаев 19 апреля Минздрав Свердловской области сообщил о самом большом росте числа заражённых коронавирусом в регионе: было подтверждено ещё 15 случаев, причём все эти люди никуда не выезжали и заразились на территории области.

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Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. 1K

Авто Изображения нового Mitsubishi Outlander появились в Сети Издание Motor1.com на базе шпионских снимков прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander представило рендерные изображения будущей новинки. 19

Общество Названы российские регионы с приростом населения Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. 1