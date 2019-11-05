с чего всё началось

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник, 5 ноября, объявило штормовое предупреждение о волнении на море в акваториях региона высотой 8-9 метров. Оно ожидается в среду, 6 ноября.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение о девятиметровых волнах

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