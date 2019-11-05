Общество
Мойка78На Камчатке объявлено штормовое предупреждение о девятиметровых волнах
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник, 5 ноября, объявило штормовое предупреждение о волнении на море в акваториях региона высотой 8-9 метров. Оно ожидается в среду, 6 ноября.
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с чего всё началось
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которое ссылается региональное ГУ МЧС, утром 6 ноября явление распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов.Российская газетавчера в 21:29
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Циклон из Тихого океана несёт на Камчатку сильный снег с дождём
Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 23:21
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