Общество

Мойка78Мойка78На Камчатке объявлено штормовое предупреждение о девятиметровых волнах

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник, 5 ноября, объявило штормовое предупреждение о волнении на море в акваториях региона высотой 8-9 метров. Оно ожидается в среду, 6 ноября.
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с чего всё началось
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на которое ссылается региональное ГУ МЧС
, утром 6 ноября явление распространится на прибрежную зону Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского муниципальных районов.
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