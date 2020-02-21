Жители Камчатки активно проявляют интерес к программе: так, за консультацией обращались около тысячи человек. 113 находятся в работе, восемь договоров уже оформлены.

На Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»

Политика Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.

Здоровье В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.

Общество Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Единоборства Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.

Здоровье Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.

Происшествия В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.