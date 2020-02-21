Общество
ИА КамчаткаНа Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»
Жители Камчатки активно проявляют интерес к программе: так, за консультацией обращались около тысячи человек. 113 находятся в работе, восемь договоров уже оформлены.
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Владимир Илюхин: 113 договоров находятся в работе в рамках реализации программы «„Дальневосточная ипотека“ на Камчатке»
Полуостров Камчатка20 февраля в 21:37
Получателям «дальневосточной ипотеки» выдано уже более 10,2 млрд руб. кредитов
Интерфакс - Россия21 февраля в 01:14
На Камчатке по программе «Дальневосточная ипотека» заключено восемь договоров
Общественное телевидение России21 февраля в 01:58
На Камчатке отчитались по реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Красная весна20 февраля в 22:20
Трутнев сообщил, что по программе «Дальневосточная ипотека» выдано почти 3 тыс. кредитов
ТАСС20 февраля в 17:49
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