Общество

ИА КамчаткаИА КамчаткаНа Камчатке оформили восемь договоров по «Дальневосточной ипотеке»

Жители Камчатки активно проявляют интерес к программе: так, за консультацией обращались около тысячи человек. 113 находятся в работе, восемь договоров уже оформлены.
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ТАСС20 февраля в 17:49
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