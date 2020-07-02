Коронавирус
REGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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с чего всё началось
Airbus A-320 и Boeing-777 чудом разошлись над Ростовом-на-Дону, сближение составило 150 метров, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что самолет, который направлялся из Ростова в Москву, пересекся с авиалайнером, который следовал из Осло в Дубай.Московский Комсомолецвчера в 05:33
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В ожидании «боя»: тверские родители рассказали о состоянии школьников накануне ЕГЭ
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
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Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
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Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Общество
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RT на русском 02:26
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Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
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Известия вчера в 09:16
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АБН 02:29
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Как передает Deadline, приключения Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и Нормана Ньюлендера (Алан Аркин) подойдут концу в третьем и заключительном сезоне комедийного сериала «Метод Комински», который выходит на Netflix.
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Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
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Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена
Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.
Piter.tv 03:00
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе
Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ.
РИА Новости 00:51
Здоровье
Пособие до 60 000 рублей получит часть россиян в ближайшие два месяца
Многие россияне в ближайшие два месяца смогут получить дополнительные денежные пособия, средства на выплату которых выделят из федеральной казны по поручению главы государства Владимира Путина.
Live24 02:18
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Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com вчера в 09:08
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В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
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Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам
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Нурсултан Назарбаев победил коронавирус
Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
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Происшествия
В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком
Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин.
ТАСС 03:02
Общество
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Космос
СМИ узнали разницу между «Ангарой» и «Протоном»
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин выразил уверенность, что снижение производства «Ангары» с семи до четырех миллиардов рублей невозможно.
Телеканал 360° вчера в 07:37
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Кино
Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition
NewInform вчера в 05:00
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета вчера в 09:11