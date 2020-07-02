Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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с чего всё началось

Над Ростовом едва не столкнулись два самолета

Airbus A-320 и Boeing-777 чудом разошлись над Ростовом-на-Дону, сближение составило 150 метров, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что самолет, который направлялся из Ростова в Москву, пересекся с авиалайнером, который следовал из Осло в Дубай.
Московский Комсомолецвчера в 05:33

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Основная волна ЕГЭ начинается в России

Интерфакс03:06

В ожидании «боя»: тверские родители рассказали о состоянии школьников накануне ЕГЭ

Московский Комсомолецвчера в 08:32

Период сдачи ЕГЭ стартовал в России

Москва 2402:44

Выпускники школ сдают 3 июля ЕГЭ по информатике, географии и литературе

ТАССвчера в 18:00

Начнем с географии

Российская газетавчера в 17:00

В Подмосковье рассказали о проведении ЕГЭ

RT на русскомвчера в 14:11

Молодежь Сургутского района идет на экзамен: стартовал ЕГЭ

ИА СИА-Пресс02:42
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

ФАН 30 июня в 22:47
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
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Кино

«Метод Комински» продлили на финальный третий сезон

Как передает Deadline, приключения Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и Нормана Ньюлендера (Алан Аркин) подойдут концу в третьем и заключительном сезоне комедийного сериала «Метод Комински», который выходит на Netflix.
Popcornnews.ru 03:00
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
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Кино

Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.
Piter.tv 03:00
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Политика

В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе

Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ.
РИА Новости 00:51
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Здоровье

Пособие до 60 000 рублей получит часть россиян в ближайшие два месяца

Многие россияне в ближайшие два месяца смогут получить дополнительные денежные пособия, средства на выплату которых выделят из федеральной казны по поручению главы государства Владимира Путина.
Live24 02:18
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Evo-rus.com вчера в 09:08
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Политика

В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
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Политика

Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

Известия вчера в 21:56
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Политика

Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:40
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Происшествия

В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком

Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин.
ТАСС 03:02
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
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Космос

СМИ узнали разницу между «Ангарой» и «Протоном»

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин выразил уверенность, что снижение производства «Ангары» с семи до четырех миллиардов рублей невозможно.
Телеканал 360° вчера в 07:37
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
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Политика

Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform вчера в 05:00
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета вчера в 09:11
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