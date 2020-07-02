Airbus A-320 и Boeing-777 чудом разошлись над Ростовом-на-Дону, сближение составило 150 метров, сообщает Telegram-канал 112. Отмечается, что самолет, который направлялся из Ростова в Москву, пересекся с авиалайнером, который следовал из Осло в Дубай.

с чего всё началось

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Общество ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.

Наука Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке. 3

Общество В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. 85

Кино «Метод Комински» продлили на финальный третий сезон Как передает Deadline, приключения Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и Нормана Ньюлендера (Алан Аркин) подойдут концу в третьем и заключительном сезоне комедийного сериала «Метод Комински», который выходит на Netflix.

Кино Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.

Политика В Финляндии сомневаются в правдивости цитат Болтона о Трампе Посол Финляндии в России Микко Хаутала, который с 1 сентября переедет в Вашингтон, сомневается в правдивости цитаты в мемуарах экс-советника Белого дома Джона Болтона о том, что американский президент Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью РФ. 1

Здоровье Пособие до 60 000 рублей получит часть россиян в ближайшие два месяца Многие россияне в ближайшие два месяца смогут получить дополнительные денежные пособия, средства на выплату которых выделят из федеральной казны по поручению главы государства Владимира Путина. 30

Политика Нурсултан Назарбаев победил коронавирус Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС. 5

Происшествия В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин. 128

Космос СМИ узнали разницу между «Ангарой» и «Протоном» Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин выразил уверенность, что снижение производства «Ангары» с семи до четырех миллиардов рублей невозможно.