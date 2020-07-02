Коронавирус
REGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Читайте материал: Сгоревший дом на Тверской оказался с нехорошей историейМосковский Комсомолецвчера в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
ЕГЭ в Южноуральске школьники будут сдавать по 9 человек в классе
Вся округа (г. Южноуральск)30 июня в 03:07
В Башкортостане Единый госэкзамен в 2020 году сдадут более 19 тысяч выпускников школ
Вся Уфа30 июня в 03:44
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Здоровье
Невролог назвал причины возникновения мигрени
Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
Доктор Питер 02:58
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС 01:06
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Футбол
ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч
Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Общество
ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей
По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.
РБК 04:44
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Наука
Зафиксировано распространение особо заразной формы коронавируса
Зафиксировано, что еще весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:41
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Киберспорт
Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
Некоторым стримерам выдали доступ к игре для технического теста: пиковый онлайн тайтла на Twitch уже превысил 450 тыс. человек.
CyberSport.ru вчера в 14:03
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Экономика
Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса
Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».
РБК 04:00
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Кино
Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон
Афиша Daily 02:55