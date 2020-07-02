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с чего всё началось

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Вся округа (г. Южноуральск)

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Футбол ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.

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