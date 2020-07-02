Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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с чего всё началось

В Москве из леса выбежала раненая 6-летняя девочка, преследуемая извращенцем

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Московский Комсомолецвчера в 09:03

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Несколько школьников в Свердловской области не допустили до сдачи ЕГЭ из-за температуры

ТАСС04:19

ЕГЭ в Южноуральске школьники будут сдавать по 9 человек в классе

Вся округа (г. Южноуральск)30 июня в 03:07

Основная волна ЕГЭ начинается в России

Интерфакс03:06

Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

Российская газета03:54

Выпускники прошлого года рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Москва 2401:59

В Башкортостане Единый госэкзамен в 2020 году сдадут более 19 тысяч выпускников школ

Вся Уфа30 июня в 03:44

Для омских школьников началась волна выпускных экзаменов

Вести.Ru03:19
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

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ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

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Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
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ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч

Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Газета.Ru 02:53
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
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Общество

ВШЭ ответила на данные СМИ о планах уволить оппозиционных преподавателей

По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.
РБК 04:44
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
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Наука

Зафиксировано распространение особо заразной формы коронавируса

Зафиксировано, что еще весной вирусы с этой мутацией получили широкое распространение в Европе и быстро заменяли собой уханьскую форму SARS-CoV-2.
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«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу

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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
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Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек

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Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

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Общество

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По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Кино

Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон

Афиша Daily 02:55
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