Коронавирус
REGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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Читайте материал: Сгоревший дом на Тверской оказался с нехорошей историейМосковский Комсомолецвчера в 09:03
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ЕГЭ в Южноуральске школьники будут сдавать по 9 человек в классе
Вся округа (г. Южноуральск)30 июня в 03:07
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Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
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Lenta.ru 05:27
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
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Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
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В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса
Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Общество
В России вузы вправе переносить начало учебного года
Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
REGNUM вчера в 08:25
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Игры
Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10
Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости вчера в 10:58
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.
РБК 06:23
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Впервые информация об использовании российскими войсками в Сирии ОТРК «Искандер» появилась в конце 2017 года.
Военное дело вчера в 04:59
Общество
Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается
Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Происшествия
В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей
Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
Общество
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Энергетика
Суд Стокгольма присудил польской компании вернуть Газпрому $900 млн
Стокгольм, 1 июля 2020, 18:27 — REGNUM Стокгольмский арбитражный суд присудил польской компании PGNiG вернуть «Газпрому» $900 млн.
REGNUM 01 июля в 11:27
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Футбол
Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году
ODDS.ru 00:55
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Общество
В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23