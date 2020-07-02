с чего всё началось

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Общество Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года. 30

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 39

Политика Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем. 94

Общество В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.

Общество В России вузы вправе переносить начало учебного года Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз. 65

Общество Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19 Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 4

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 40

Игры Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10 Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам. 22

Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 3,2K

Происшествия В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями. 1

Общество Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. 10

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1K