Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля. Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. Всего ЕГЭ в Якутске будут сдавать 1913 выпускников школ.
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с чего всё началось

В Москве из леса выбежала раненая 6-летняя девочка, преследуемая извращенцем

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Московский Комсомолецвчера в 09:03

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Несколько школьников в Свердловской области не допустили до сдачи ЕГЭ из-за температуры

ТАСС04:19

ЕГЭ в Южноуральске школьники будут сдавать по 9 человек в классе

Вся округа (г. Южноуральск)30 июня в 03:07

Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

Российская газета03:54

Дальневосточные выпускники сдали первые ЕГЭ

РЕН ТВ00:46

Сегодня в Астраханской области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ

Астрахань 24вчера в 23:13

3 июля в Богородском округе пройдет первый ЕГЭ

Богородские вести30 июня в 08:15

Для омских школьников началась волна выпускных экзаменов

Вести.Ru03:19
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Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
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Шоу-бизнес

Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет

Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
39
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
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Общество

В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Общество

В России вузы вправе переносить начало учебного года

Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
REGNUM вчера в 08:25
65
Общество

Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
40
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Игры

Cyberpunk 2077 будет поддерживать только ОС Windows 7 и 10

Разработчики отметили, ролевой экшн будет поддерживать только DirectX 12, работающий в операционных системах от Microsoft Windows 7 и 10, обладатели же "восьмёрки" вынуждены отказаться от покупки или переходить ради неё на последнюю версию ОС, что приведёт к дополнительным тратам.
Актуальные Новости вчера в 10:58
22
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.
РБК 06:23
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
446
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
8
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3,2K
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
20
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Впервые информация об использовании российскими войсками в Сирии ОТРК «Искандер» появилась в конце 2017 года.
Военное дело вчера в 04:59
29
Общество

Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
18
Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
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Происшествия

В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей

Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
1
Политика

ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
80
Общество

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
10
Энергетика

Суд Стокгольма присудил польской компании вернуть Газпрому $900 млн

Стокгольм, 1 июля 2020, 18:27 — REGNUM Стокгольмский арбитражный суд присудил польской компании PGNiG вернуть «Газпрому» $900 млн.
REGNUM 01 июля в 11:27
1K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1K
Футбол

Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году

ODDS.ru 00:55
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
32
Общество

В США ликвидировали автономную зону Сиэтла

Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
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