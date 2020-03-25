Происшествия

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУНа Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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с чего всё началось
По данным МЧС
 по Камчатскому краю, которое ссылается на информацию сейсмостанции «Петропавловск», угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км.
Известия01:07

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Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Эхо Москвы03:05

Спасатели не обнаружили жертв после землетрясения на Курилах

Газета.Ru02:50

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у Курильских островов

RT на русскомвчера в 23:27

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РБК00:01

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РИА Новостивчера в 23:31

Жертв и разрушений после ощутимого землетрясения на Камчатке нет

ТАСС02:48

Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

Интерфакс00:30
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Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
РБК 05:51
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Lenta.ru 05:27
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких

Evo-rus.com вчера в 03:05
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У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 01:57
Общество

В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»

Российская газета 03:43
Политика

В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина

Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли.
RT на русском 05:44
Происшествия

Женщина сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания

Жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым.
Lenta.ru 05:08
Финансы

Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.
Коммерсантъ 03:14
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Общество

В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом

Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 04:42
Экономика

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Вести.Ru 01:52
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия

На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус

Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
Краснодарские известия вчера в 06:58
Интернет

TikTok временно ограничивает воспроизведение роликов в формате HD

TikTok, платформа для создания коротких видеороликов, объявила о введении временного ограничения на воспроизведение контента в формате HD.
3DNews 04:01
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Здоровье

Кажется, у меня коронавирус: что делать

Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
НГС.Кемерово 04:50
Космос

SpaceX провалила испытания парашюта для корабля Crew Dragon

Вашингтон, 25 марта 2020, 12:50 — REGNUM Американская компания SpaceX провели неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщает Space News.
REGNUM 05:50
Общество

В России за сутки выявили коронавирус у 163 пациентов

За последние сутки в России выявили 163 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 658 человек, 29 из них выздоровели.
63.ru 04:40
Здоровье

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Политика

ООН призвала обнулить все санкции из-за коронавируса

Как отметил Гутерриша, все раннее введённые санкции и торговые ограничения необходимо снять, чтобы помочь ряду стран получить продукты питания и медикаменты.
Deita.ru вчера в 21:30
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
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