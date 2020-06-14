Региональный главк МЧС сообщил, что в Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер. Он был обнаружен примерно в 40 километрах от берега.

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19 Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

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Общество В Тульской области скончались две женщины с COVID-19 Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар. 8

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Энергетика Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом. 83

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