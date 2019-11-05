Энергетика
REGNUMНа Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Здоровье
Общая смертность в Иркутской области за четыре года снизилась на 4,3%
Показатель смертности на 1 тысячу населения за январь-август 2019 года снизился до 13,2 в Иркутской области.
IrkutskMedia 20:00
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента
Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
RT на русском 17:55
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика
В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными
Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.
Российская газета 17:35
Космос
Нейросеть на порядки ускорила решение задачи трех тел
Ученые использовали глубокое обучение нейросетей для предсказывания исхода гравитационного взаимодействия трех тел.
N+1 02 ноября в 19:01
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте".
ТАСС 16:22
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 10:08
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Политика
Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
РБК 16:04
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40
Армия и оружие
National Interest признал превосходство России в «космической гонке»
Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву
Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Политика
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Общество
Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства
РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в Бруней
Корабли зашли в брунейский порт Муара. Визит кораблей в Бруней завершится 7 ноября.
РЕН ТВ 02 ноября в 23:50
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Общество
Маршрутчики блокируют автобусы №17 на остановках Читы
Жалоба была на водителей маршруток, что они поджимают 17 автобус. Маршрутчики блокируют автобус, не давая ему выехать.
Zab.RU 19:11