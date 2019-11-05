Энергетика
REGNUMНа Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Коммерсантъ 13:25
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском вчера в 11:10
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.
Газета.Ru 12:42
Экономика
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Футбол
Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".
Газета.Ru вчера в 14:52
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 21:38
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Спорт-Экспресс 12:54
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Футбол
Перед матчем против «Лейпцига» болельщики услышат немецкую классическую музыку
Во вторник, 5 ноября, перед матчем против «РБ Лейпциг» болельщики смогут послушать шедевры немецкой классической музыки.
Петербургский дневник вчера в 09:44
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Вечерняя Москва вчера в 06:37
Общество
Сотрудники Microsoft в Японии перешли на четырехдневку
Сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Российская газета 18:11
Общество
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Хоккей
Панарин забросил шестую шайбу в сезоне
Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шестую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:11
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Гаджеты
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»
Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств.
AmurMedia.ru 18:00
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента
Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
RT на русском 17:55
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56