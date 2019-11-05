В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.

На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

Космос Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Происшествия В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена В материалах появились еще две статьи УК, но отсутствуют Максим Галкин и Алла Пугачева В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Общество Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Политика Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» «Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД.

Экономика Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.

Футбол Головин попал в основной состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном» Российский полузащитник Александр Головин попал в основной состав "Монако" на матч 12-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Футбол Перед матчем против «Лейпцига» болельщики услышат немецкую классическую музыку Во вторник, 5 ноября, перед матчем против «РБ Лейпциг» болельщики смогут послушать шедевры немецкой классической музыки.

Авто Представлен обновленный Hyundai Grandeur Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.

Общество Сотрудники Microsoft в Японии перешли на четырехдневку Сотрудники японского подразделения компании Microsoft стали участниками эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Общество «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Гаджеты Microsoft разработало новое приложение Office для Android Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.

Хоккей Панарин забросил шестую шайбу в сезоне Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил шестую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Гаджеты Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2» Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств.

Политика Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».