Энергетика

REGNUMREGNUMНа Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
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На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

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