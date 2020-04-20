Политика
РИА НовостиНа Камчатке назначили врио председателя правительства края
Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов, ранее занимавший должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Новым председателем правительства Камчатки стал Александр Кузнецов
Аргументы и Факты - Камчаткавчера в 19:36
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Наука
Названы тяжелейшие последствия коронавируса для организма
Ученые из Университета Вероны в Италии пришли к выводу, что у больных, заболевших коронавирусом в тяжелой форме, сильно понижается уровень гемоглобина - белка, который доставляет клеткам кислород.
Live24 01:49
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Введено ограничение на въезд в выезд в города Удмуртии
Сегодня, 20 апреля, введено ограничение на въезд в выезд в города Удмуртии.
Известия Удмуртской Республики 01:30
Происшествия
В Иркутской области умер третий больной коронавирусом
В Иркутской области скончался еще один больной коронавирусом пациент.
Российская газета 02:17
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва вчера в 02:46
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Общество
Из Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян
Кузбасс 00:13
Политика
Экс-депутат сомневается, что Украина продолжит свое существование
Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
ФедералПресс вчера в 00:39
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 18 апреля в 16:18
Футбол
«Спартак» не выкупит Андре Шюррле из «Боруссии»
Весной 2020 года полузащитник не выступал за «красно-белых» из-за травмы стопы. В состав «Спартака» Андре Шюррле перешел летом 2019 года.
RuNews24.ru 18 апреля в 11:52
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Общество
Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году
Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году.
Телеканал 360° 02:07
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42