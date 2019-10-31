Происшествия
Мойка78На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете
Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.RT на русскомвчера в 19:25
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СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в самолете в небе над Хабаровском
AmurMedia.ruвчера в 20:30
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
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В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме — Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
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В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
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Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
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Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Транспорт
Российских водителей заставят больше отдыхать
С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
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Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
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«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ
"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов
По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Наука
Авокадо поможет снизить показатели холестерина
Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».