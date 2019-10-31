Происшествия

Мойка78Мойка78На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится
 в сообщении ведомства.
RT на русскомвчера в 19:25

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На Камчатке следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в самолете

Кам 24вчера в 17:07

Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в самолете Петропавловск – Хабаровск

Губерниявчера в 21:06

После смерти младенца при перелете в Хабаровск возбудили уголовное дело

РИА Новостивчера в 18:18

СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в самолете в небе над Хабаровском

AmurMedia.ruвчера в 20:30

По факту смерти младенца в небе над Хабаровском заведено уголовное дело

Московский Комсомолец01:40

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск

ТАССвчера в 19:34

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

РБКвчера в 19:37
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
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Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия 29 октября в 10:15
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Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад

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Правительство РФ рассматривает возможность увеличения штрафа за езду без страховки в 7 раз.
SpeedMe вчера в 22:54
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
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Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

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Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме — Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
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Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

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РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Транспорт

Российских водителей заставят больше отдыхать

С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.
Lenta.ru 01:42
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Хоккей

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ

"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 21:58
Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).
REGNUM 01:13
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Наука

Авокадо поможет снизить показатели холестерина

Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
MedikForum.ru 29 октября в 09:27
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
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