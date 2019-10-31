с чего всё началось

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.

На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Политика Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в конгрессе Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме — Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.

Происшествия Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Транспорт Российских водителей заставят больше отдыхать С 1 ноября российским водителям автобусов и грузовиков весом более 3,5 тонны запретят находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, им нужно будет отдыхать каждые 4,5 часа.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.

Культура Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.

Энергетика Нефть подешевела на данных о росте запасов По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).

Технологии Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.