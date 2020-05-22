Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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На Камчатке число заразившихся COVID-19 на станции скорой может вырасти

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Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
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МФО зарабатывают на невнимательности клиентов

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Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
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