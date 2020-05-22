Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

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