Коронавирус
RT на русскомНа Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство. «Заболевшие граждане не покидали России и не выезжали за пределы Камчатского края», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали
Камчатка-Информвчера в 22:04
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В период действия кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса, проценты по займам граждан будут начисляться и дальше, сообщили в Центробанке.
Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Происшествия
Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Челябинской области подтверждено еще три случая коронавируса
За сутки в Челябинской области зарегистрировано еще три подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19 и один условно подтвержденный случай.
Общество
В Тюменской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 30 апреля для жителей региона в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Здоровье
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
За сутки в Пермском крае не выявлено новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
Происшествия
В Китае выявили коронавирус у 13 граждан, вернувшихся из Москвы
Власти китайской провинции Хэйлунцзян (граничит с Россией) за последние сутки зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом COVID-19 среди граждан Китая, которые вернулись из России.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Политика
Трамп предупредил американцев о грядущих тяжелых неделях
Предстоящие недели станут самым тяжелыми для Штатов.
Общество
В российском регионе объявили этап бесконтрольного распространения коронавируса
Распространение коронавируса в Дагестане перешло на четвертый бесконтрольный этап.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Политика
Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Здоровье
Названа опасность карантина для пожилых людей
Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться.