В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство. «Заболевшие граждане не покидали России и не выезжали за пределы Камчатского края», — говорится в сообщении.

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

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