Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНа Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство. «Заболевшие граждане не покидали России и не выезжали за пределы Камчатского края», — говорится в сообщении.
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В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
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Lenta.ru вчера в 16:11
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
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