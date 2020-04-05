В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство. «Заболевшие граждане не покидали границы России и не выезжали за пределы Камчатского края», — говорится в сообщении.

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

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