Коронавирус
Кам 24На Камчатке зарегистрированы двое заболевших коронавирусом
О двух подтвержденных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у жителей Камчатки сообщает правительство края. Пациентов, а также тех людей, которые находились с ними в контакте, поместили в отдельные боксы.
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Заболевшие коронавирусом жители Камчатки друг с другом не контактировали
Камчатка-Информвчера в 22:04
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Экономика
Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса
Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
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Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Культура
Чем заняться, пока закрыты музеи, кинотеатры и концерты. Онлайн-афиша
6 апреля в 20:00 Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выступят с онлайн-концертом в "Яндекс.Эфир" Театр и музыка Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу "Борис Годунов" и балет "Щелкунчик".
Политика
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы
Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Происшествия
В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор
Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Здоровье
«Живая» и «мертвая» вода: почему она работает
Реклама уверяет: чтобы жить долго, надо пить только «правильную», по-особому активированную или ионизированную воду.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Общество
За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве
За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
РЖД отменяют поезда в Калининград
С 6 апреля РЖД временно отменяют поезда в между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в рамках ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
Путин дал губернаторам дополнительные полномочия из-за коронавируса
Губернаторы получат дополнительные полномочия в связи с распространением нового коронавируса, объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в четверг, 2 апреля.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.