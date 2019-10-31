Происшествия
Мойка78На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете
Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.RT на русскомвчера в 19:25
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СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в самолете в небе над Хабаровском
AmurMedia.ruвчера в 20:30
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Аргументы и Факты 29 октября в 15:35
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
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Опубликована характеристика КГБ на Путина
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По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия
Выросло количество пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске
В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.
REGNUM вчера в 07:39
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Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
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Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
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Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
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«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»
Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.
РИА Новости 04:39
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
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Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Шоу-бизнес
Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой
Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Гаджеты
Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
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Политика
Помпео назвал Компартию Китая угрозой США
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Футбол
Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью
Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru вчера в 13:38
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Политика
Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24