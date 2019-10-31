Происшествия

Мойка78Мойка78На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится
 в сообщении ведомства.
RT на русскомвчера в 19:25

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На Камчатке следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в самолете

Кам 24вчера в 17:07

Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в самолете Петропавловск – Хабаровск

Губерниявчера в 21:06

По факту смерти младенца в небе над Хабаровском заведено уголовное дело

Московский Комсомолец01:40

После смерти младенца при перелете в Хабаровск возбудили уголовное дело

РИА Новостивчера в 18:18

СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в самолете в небе над Хабаровском

AmurMedia.ruвчера в 20:30

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск

ТАССвчера в 19:34

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

РБКвчера в 19:37
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Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
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Телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе «страшное лицо»

Телескоп «Хаббл» запечатлел столкновение двух галактик, который слились в подобие устрашающего лица.
Аргументы и Факты 29 октября в 15:35
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Происшествия

Выросло количество пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске

В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.
REGNUM вчера в 07:39
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Футбол

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.
РИА Новости 04:39
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Шоу-бизнес

Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой

Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Гаджеты

Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда

Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Политика

Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Футбол

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru вчера в 13:38
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Политика

Зеленский рассказал о расширении сотрудничества Украины с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества страны с Североатлантическим альянсом.
Lenta.ru 05:24
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