с чего всё началось

Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск. Ребенок нуждался в срочной операции в центре сердечно-сосудистой хирургии. Как сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, изъята меддокументация, имеющая значение для расследования дела.

На Камчатке возбудили уголовное дело после смерти младенца в самолете

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