с чего всё началось

По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.

В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

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