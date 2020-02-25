Общество

ВедомостиВедомостиВ закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
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 Diario de Avisos, видно, что входные ворота на территорию комплекса закрыты и обмотаны цепью, на них висит табличка «Вход запрещен».
РБК13:32

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Двое россиян оказались в закрытом из-за коронавируса отеле на Канарах

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Коронавирус превратил отель на Тенерифе в Diamond Princess

Московский Комсомолец13:31

В помещённом на карантин отеле на Канарах оказались двое россиян

Говорит Москва08:03

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РИА Новости10:32

Двое россиян попали под карантин в отеле на Канарских островах

Комсомольская правда08:57

В помещенном на карантин отеле на Канарах находятся двое россиян

ТАСС07:55

Супруги из России попали под карантин в отеле на Тенерифе

Интерфакс13:15
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Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире

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Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
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Секретарь СНБО Украины предрек развал России

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