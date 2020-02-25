Общество
ВедомостиВ закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
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с чего всё началось
На фотографиях, опубликованных Diario de Avisos, видно, что входные ворота на территорию комплекса закрыты и обмотаны цепью, на них висит табличка «Вход запрещен».РБК13:32
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Футбол
Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Общество
В Хорватии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в стране, сообщает агентство HINA.
Гаджеты
«Умные» часы Apple смогут диагностировать инсульт
Apple и Johnson & Johnson пытаются выяснить, может ли технология отслеживания здоровья Apple помочь снизить риск возникновения инсульта благодаря более раннему обнаружению фибрилляции предсердий, которая является основной причиной инсульта в Соединенных Штатах.
Кино
Кинокритик объяснил интерес Берлинале к чернушным фильмам о России
Есть, конечно, проблема в том, что западные фестивали в первую очередь – и этот тренд, разумеется, сложился после 2014 года – берут чернушные фильмы о России.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Происшествия
В Сочи река унесла в море двух детей
Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд, сообщает во вторник, 25 февраля, РЕН ТВ.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Авто
Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Общество
Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Футбол
Правительство Греции подписало с УЕФА и ФИФА соглашения о реорганизации греческого футбола
После встречи в резиденции премьера "Дворец Максима" Мицотакис и государственный министр Йоргос Герапетритис подписали с двумя организациями соглашения, которые предусматривают, что УЕФА и ФИФА в течение трех месяцев после его заключения проведут "комплексное исследование на тему совершенствования и модернизации греческого профессионального футбола".
Экономика
Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках
Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что он видел.
Общество
В США в апреле начнут испытывать вакцину от коронавируса
Испытания вакцины запланированы на апрель, а первые результаты появятся в июле или августе.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Кино
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино
Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Общество
В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки
«К концу 2023 года на острове Октябрьский начнет работу филиал Большого театра, рассчитанный на 950 мест (большой зал) и 300 мест (малый зал)», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь СНБО Украины предрек развал России. Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью порталу Liga.net.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Политика
В «Единой России» создадут аппарат председателя партии
Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.